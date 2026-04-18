È napoletano il nuovo ambasciatore italiano a Londra

Oggi l'ambasciatore italiano a Londra è stato ufficialmente sostituito da un diplomatico nato a Napoli nel 1961. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli nel 1986, ha iniziato la carriera diplomatica. Il suo incarico rappresenta un passaggio importante per le relazioni tra Italia e Regno Unito.

Fabio Cassese ha assunto oggi l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Londra. Nato a Napoli il 22 luglio 1961, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli il 22 ottobre 1986. In seguito al concorso, entra nella carriera diplomatica il 15 febbraio 1990. Dopo un primo incarico alla.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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