Il morale affonda le portaerei Usa operazioni lunghe mesi cibo scarso e cattivo Ma è lo stop ai pacchi postali da casa è il vero siluro

Il morale delle due portaerei statunitensi in Medio Oriente si sta deteriorando a causa di operazioni prolungate, con cibo scarso e di qualità insufficiente. La riduzione delle forniture alimentari è accompagnata da un altro problema: lo stop ai pacchi postali inviati da casa ai membri dell’equipaggio. Nonostante la scarsità di missili e i pochi danni al nemico, il benessere e la motivazione dell’equipaggio rappresentano il punto debole. Per questo motivo, è stata inviata una terza nave a sostituire le altre.

Roma, 18 aprile 2026 - Non sono i missili, che iniziano a scarseggiare, o danni subiti dal nemico, pare pochissimi, ma il morale dell’equipaggio il punto debole delle due portaerei Usa schierate in Medio Oriente per il conflitto, quindi ne arriva una terza a dare il cambio. Ieri la portaerei statunitense USS Gerald R. Ford (CVN-78) ha stabilito il suo record di dispiegamento operativo continuativo, arrivato oltre i 295 giorni, la più lunga missione da dopo la Guerra Fredda per una unità della U.S. Navy. Battuto il precedente primato detenuto dalla USS Abraham Lincoln (CVN-72), anche lei presente nel conflitto all’Iran, stabilito nella fase iniziale della pandemia da COVID-19.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il morale affonda le portaerei Usa, operazioni lunghe mesi, cibo scarso e cattivo. Ma è lo stop ai pacchi postali da casa è il vero siluro Notizie correlate Pacchi extra Ue, il governo valuta lo stop alla tassa da 2 euro ma è previsto un aumentoLa possibile modifica arriverebbe attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente all’esame della Camera, e punterebbe a evitare... Leggi anche: Morto in casa da mesi, dramma a Prato: la segnalazione dei vicini per il cattivo odore e il corpo mummificato