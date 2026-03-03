Morto in casa da mesi dramma a Prato | la segnalazione dei vicini per il cattivo odore e il corpo mummificato

A Prato, un uomo di 85 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. I vicini avevano segnalato un cattivo odore proveniente dall'appartamento. Le forze dell'ordine hanno scoperto il corpo mummificato dell’anziano, che sembra essere deceduto diversi mesi prima. Nessuno si era accorto della sua scomparsa fino a quel momento.

Un 85enne è stato trovato morto in casa a Prato, il corpo era mummificato. L'anziano sembra sia deceduto mesi fa ma nessuno si era accorto dell'accaduto. L'allarme lanciato dai vicini per il cattivo odore proveniente dall'abitazione.