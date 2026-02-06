Il governo italiano sta pensando di sospendere temporaneamente la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da paesi extra Ue. La decisione arriva mentre si avvicina l’entrata in vigore del nuovo dazio europeo da 3 euro, previsto per luglio. L’obiettivo è allinearsi alle regole europee, ma ancora non c’è una decisione definitiva. Nel frattempo, si parla anche di un possibile aumento della tassa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verso l’allineamento con il dazio europeo. Il Governo Meloni sta valutando la sospensione della tassa nazionale da 2 euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra Unione Europea, con l’obiettivo di uniformarsi al nuovo dazio europeo da 3 euro che entrerà in vigore a luglio. La possibile modifica arriverebbe attraverso un emendamento al decreto Milleproroghe, attualmente all’esame della Camera, e punterebbe a evitare sovrapposizioni tra la misura italiana e quella comunitaria. La tassa introdotta con la manovra. La Legge di Bilancio 2026 aveva previsto un contributo fisso di 2 euro per ogni spedizione e-commerce di valore fino a 150 euro proveniente da Paesi extra-Ue, con entrata in vigore dal 1° gennaio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pacchi extra Ue, il governo valuta lo stop alla tassa da 2 euro ma è previsto un aumento

Approfondimenti su Pacchi extra Ue

La legge di bilancio approva l’introduzione di una tassa di 2 euro su tutti i pacchi provenienti da Paesi extra UE con un valore inferiore a 150 euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pacchi extra Ue

Argomenti discussi: Tassa sui pacchi, effetto boomerang per l'Italia: spedizioni dirottate su altri Paesi, arrivi extra Ue a -36%; Tassa da 2€ sui pacchi extra-UE: il flop che penalizza solo l’Italia; Perché la tassa tutta italiana sui pacchi da 2 euro ha fatto crollare il traffico cargo di Malpensa; La tassa sui pacchi extra-Ue si ritorce contro l’Italia: voli cargo in fuga e traffici dirottati.

Mini pacchi extra Ue, verso lo stop alla tassa in attesa del dazio europeo da 3 euro (a partire da luglio)Il governo valuta la sospensione del contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni sotto i 150 euro. Rinvio da inserire nel Milleproroghe. L’obiettivo è allinearsi alla nuova direttiva di Bruxelles ... msn.com

L'incredibile giravolta della tassa sui pacchi: dopo la stangata e la beffa ora la decisione che cambia tuttoCosa cambia con la nuova (e discussa) imposizione doganale e la nuova data da segnare sul calendario con il balzello europeo per gli acquisti e-commerce ... today.it

Tassa sui pacchi e ritenute: il Governo ci ripensa per paura dell'UE Stop alla tassa di 2 euro per gli acquisti extra-UE e rinvio per ritenute e IVA: ecco come... facebook

In questa puntata partiamo dal referendum sulla Giustizia e dal voto negato ai fuori sede; l’Italia frena sulla tassa sui mini pacchi extra Ue; la una sentenza della Cassazione che chiarisce quando i genitori possono essere ritenuti responsabili per i reati co x.com