Il mito Vespa si rinnova Più sicurezza e tecnologia

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova versione della Vespa è stata presentata, introducendo miglioramenti in termini di sicurezza e tecnologia. La casa produttrice ha aggiornato il modello con dispositivi di assistenza alla guida e sistemi di frenata avanzati, oltre a innovazioni per rendere più efficiente il motore. Il design rimane riconoscibile, ma con dettagli rinnovati. La vendita è prevista in diversi mercati, con disponibilità immediata.

L’arrivo di una nuova Vespa è sempre un momento speciale. Un nuovo capitolo di una storia unica. E Vespa Primavera e Vespa Sprint, due dei modelli più amati, arrivano sul mercato per la stagione 2026 con alcune novità ed evoluzioni tecniche che ne rinnovano il mito, affinando ancora i valori di stile, modernità e sicurezza. Per il 2026, su Primavera e Sprint S arrivano delle importanti novità, sia funzionali che estetiche. La prima evidente novità riguarda le ruote, Vespa Primavera e Sprint S adottano nuovi cerchi da 12” con un inedito disegno a cinque razze sdoppiate, elegantemente dinamico. Su Vespa Sprint S, arriva anche la griglia a cinque feritoie sul cofano sinistro, che rinnova la linea richiamando lo stile delle Vespa più sportive.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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