CUPRA BORN si rinnova con più autonomia e tecnologia

CUPRA presenta la nuova versione della Born, la compatta elettrica del marchio, con un aggiornamento che include maggiore autonomia e nuove tecnologie. La vettura rappresenta l’evoluzione del primo modello 100% elettrico prodotto da CUPRA. La casa automobilistica ha annunciato che questa versione rinnovata sarà disponibile sul mercato, confermando l’impegno nel segmento delle auto compatte elettriche.

(Adnkronos) – CUPRA rinnova la sua offensiva nel segmento delle compatte elettriche con la nuova generazione di CUPRA Born, evoluzione della prima vettura 100% elettrica del marchio. Il modello si presenta con un design più audace, interni rivisitati e tecnologie di nuova generazione, confermando l'approccio non convenzionale del brand spagnolo. Tra le principali novità spicca il rinnovamento del linguaggio stilistico. Il frontale adotta il caratteristico "muso di squalo" e una nuova firma luminosa con fari Matrix LED triangolari, mentre al posteriore debutta il logo CUPRA tridimensionale illuminato integrato nel gruppo ottico. Anche la gamma colori si amplia con la nuova tinta Timanfaya Grey, affiancata da cinque ulteriori tonalità.