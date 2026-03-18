Vespa Primavera e Sprint 2026 Stile tecnologia e sicurezza evolvono

Le Vespa Primavera e Sprint 2026 sono state presentate a Pontedera, in provincia di Pisa, e rappresentano l’ultimo aggiornamento di due modelli storici della mobilità urbana firmati Piaggio. Le nuove versioni si distinguono per miglioramenti in stile, tecnologia e sicurezza, confermando la volontà della casa di rinnovare e perfezionare le proprie due ruote iconiche.

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint 2026 segnano un ulteriore passo avanti nell’evoluzione di due modelli simbolo della mobilità urbana firmata Piaggio. Da sempre espressione di uno stile inconfondibile, capace di superare la semplice funzione di mezzo di trasporto, Vespa si rinnova con una serie di aggiornamenti che ne rafforzano identità e prestazioni, mantenendo intatto il legame con la propria tradizione. Le linee restano fedeli all’iconico design, ma si affinano nei dettagli: nuovi cerchi da 12 pollici dal disegno a cinque razze sdoppiate, finiture aggiornate e una palette cromatica ampliata, pensata per interpretare gusti sempre più contemporanei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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