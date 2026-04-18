Il tecnico del Como ha elogiato il Sassuolo e il suo allenatore, riconoscendo i meriti della squadra e della preparazione della partita. Cesc Fabregas ha definito la prestazione del Sassuolo un

di Stefano Fogliani "Masterpiece". Lo dice Cesc Fabregas della prova del Sassuolo. Cominciamo dal tecnico del Como perché riconosce ampi meriti al Sassuolo e a Grosso che, aggiunge l’allenatore del Como, "ha preparato la gara al meglio. In ripartenza ci hanno massacrato, fosse finito 5-1 per loro nulla da dire". Masterpiece, appunto: provateci voi a battere il Como, senza Berardi, ma anche senza, almeno all’inizio, Pinamonti e senza Muric. Ci riesce, il Sassuolo, e fa, per dirla con il Fabio Grosso del dopogara, "un capolavoro". Sorride largo, il tecnico neroverde, e ne ha ben donde, perché i suoi non perdono occasione per stupire. Succede, a volte, in negativo, ma al Sassuolo 202526 succede più spesso in positivo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mister raggiante: "Capolavoro". Fabregas: "Poteva anche finire 5-1"

Notizie correlate

Peaky Blinders: The Immortal Man non poteva finire diversamenteA quanto pare Tommy Shelby (Cillian Murphy) dei Peaky Blinders non era poi così immortale.

TS – “Poteva finire male, ora difendiamo lo Scudetto. E se l’Inter…Italia? Il nome di Conte ci sta”2026-04-06 23:52:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, non bisogna dimenticare che...