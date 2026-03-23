A quanto pare Tommy Shelby (Cillian Murphy) dei Peaky Blinders non era poi così immortale. Dopo sei stagioni televisive, dopo aver ispirato un revival della coppola inglese e aver inondato i barber shop britannici di uomini in cerca del caratteristico taglio della serie, l'antieroe della malavita di Peaky Blinders è morto. Non è poi una grande sorpresa: di solito ci si aspetta un grande colpo di scena dalla continuazione su scala di evento di una serie come Peaky Blinders, e Murphy è diventato un vero e proprio premio Oscar le cui azioni non sono mai state così alte. C'è da pensare, quindi, che Shelby avesse i giorni contati. E così arriva... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Peaky Blinders: The Immortal Man non poteva finire diversamente

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Aggiornamenti e notizie su Peaky Blinders

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Netflix. . Decisamente una pessima scelta non conoscere Tommy Shelby. Peaky Blinders: The Immortal Man è ora disponibile facebook

"The Immortal Man" chiude l'epopea dei Peaky Blinders: tra fantasmi, inflazione e destini compiuti, Tommy Shelby torna per l’ultimo atto. Un addio che divide la critica ma conquista il pubblico. #PeakyBlinders #TheImmortalMan #Netflix x.com