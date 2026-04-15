Il tuffo sugli scogli la paura l' operazione al cervello Ma 292 giorni dopo Filippo torna in campo

Dopo 292 giorni, Filippo, giovane attaccante nato nel 2010, torna a giocare dopo aver affrontato un intervento al cervello. La sua ripresa è avvenuta in un periodo di grande attenzione, durante il quale ha indossato un caschetto protettivo simile a quello utilizzato in ambito medico. In passato, ha rischiato di cadere sugli scogli e ha attraversato momenti di paura legati all’operazione.

Chissà cosa avrà pensato Cristian Chivu osservando il "nuovo" debutto di Filippo Serantoni con l'Inter. Il sorriso da un orecchio all'altro del giovane attaccante nerazzurro, la consapevolezza di aver superato il peggio, la voglia di riprendersi tutto ciò che per cause di forza maggiore ha dovuto mettere in stand-by. Ma soprattutto il caschetto. Quel caschetto, uguale uguale a quello che proprio Chivu ha dovuto utilizzare durante ogni sua partita negli ultimi 4 anni di carriera da calciatore a seguito dello scontro di gioco con Sergio Pellissier a Verona. La storia di Serantoni, attaccante classe 2010 lo scorso anno campione d'Italia (con gol in finale) nella categoria Under 15, per certi versi ha già raggiunto il lieto fine.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tuffo sugli scogli, la paura l'operazione al cervello. Ma 292 giorni dopo Filippo torna in campo Notizie correlate Il tuffo del maresciallo Alessio e quel colloquio sugli scogli: “Così l’ho convinto a non uccidersi”Porto Potenza (Macerata), 11 aprile 2026 – Camicia bianca, cravatta e pantaloni neri inzuppati d’acqua: un carabiniere che sugli scogli in mezzo... Via la paura, Giacomel torna dopo l'operazione al cuore: "Potrò gareggiare"La paura ai Giochi di Cortina, con il malore nella Mass Start quando era in testa dopo il primo poligono. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Avrebbe dovuto smettere, rientra dopo 292 giorni e segna: la storia di Filippo Serantoni; Dal dramma al ritorno al gol: la storia di Filippo Serantoni, bomber nerazzurro.