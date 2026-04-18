Gianmarco Tognazzi ha condiviso in un'intervista a “Ciao Maschio” il timore più grande vissuto durante la sua partecipazione a Sanremo, ovvero scendere lungo la scala. Ha anche parlato di un infortunio grave al ginocchio occorso un mese prima e del suo rapporto con il padre, Ugo, e del valore del cognome di famiglia. La conversazione si è concentrata su esperienze personali e ricordi legati alla sua carriera.

Gianmarco Tognazzi si racconta a Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio” per raccontare il rapporto con il padre, Ugo, il significato di un cognome importante e la grande paura vissuta sul palco di Sanremo. “Credo che questo valga un po’ per tutti i figli”, spiega l’attore raccontando di un padre che in famiglia lasciava grande libertà, ma che concedeva raramente approvazione esplicita. E aggiunge: “Raggiunto quell’obiettivo ovviamente per me è il premio più grande”. Il peso di un cognome così importante? “A me non mi pesa, anzi, certo è una responsabilità, ma non mi pesa. Ma a voi, che me lo chiedete in continuazione, quanto vi pesa? “. Tognazzi precisa di non aver mai vissuto il suo essere figlio d’arte come una gara o una competizione: “Almeno io non l’ho mai vissuto come un peso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio terrore più grande a Sanremo era andare lungo giù per la scala. Un mese prima mi ero infortunato gravemente al ginocchio”: lo rivela Gianmarco Tognazzi

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