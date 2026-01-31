Il capitano del Napoli, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio durante la partita contro la Fiorentina. L’incidente ha richiesto immediati accertamenti e rischia di tenerlo lontano dal campo per molto tempo. La squadra ha vinto comunque la partita, ma ora deve affrontare una brutta perdita in vista delle prossime partite.

I campioni d’Italia sono tornati nuovamente al successo contro la Fiorentina allo stadio Maradona, ma non possono gioire per il grave infortunio subito dal loro capitano. Giovanni Di Lorenzo, infatti, intorno alla metà del primo tempo, si è accasciato a terra dopo una torsione innaturale del ginocchio sinistro che lo ha costretto ad uscire in barella. Le prime sensazioni non sono per niente positive, ma per averne la certezza bisogna aspettare gli esami del caso. INFORTUNIO DI LORENZO: COSA FILTRA E I POSSIBILI TEMPI DI RECUPERO C’è grande apprensione in casa partenopea per le condizioni del capitano che si è fatto male durante il match di campionato tra Napoli e Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Di Lorenzo si infortuna gravemente al ginocchio: probabile lungo stop per il capitano del Napoli

Approfondimenti su Lorenzo Napoli

Durante la partita, l’esterno della Roma, Lorenzo, si è infortunato gravemente al ginocchio.

Inizia male la partita per il Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lorenzo Napoli

Argomenti discussi: Musetti e il ritiro: Non ho parole per descrivere quello che sto sentendo. Cosa è successo e come sta dopo l'infortunio di oggi; Musetti: 'Forse il problema è l'adduttore, perdere così è doloroso'; Musetti, così fa male! Non riesco a capacitarmi, sono abbastanza sicuro che si tratti di uno strappo; Che cosa è successo a Lorenzo Musetti: la semifinale degli Australian Open sfuma sul più bello.

Conte: «Di Lorenzo rischia la rottura del ginocchio, sono inca**ato. Non si tutelano i calciatori. Abbiamo anche il mercato bloccato, fantastico...»Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Fiorentina è stato molto duro, sfogandosi in conferenza stampa. In particolare lo ha fatto in relazione all'infortunio di Di Lorenzo, a suo ... ilmessaggero.it

Di Lorenzo, infortunio a un ginocchio: esce in barella in Napoli-Fiorentina. Le newsLeggi su Sky Sport l'articolo Di Lorenzo, infortunio a un ginocchio: esce in barella in Napoli-Fiorentina. Le news ... sport.sky.it

Napoli in emergenza totale: ko anche Di Lorenzo La sfortuna non dà tregua. La lista degli infortunati del Napoli si allunga ancora e questa volta colpisce nel modo più duro. Alla metà del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio di punizione della Fiorentina, Gio - facebook.com facebook

Antonio Conte furioso dopo l'infortunio di Di Lorenzo: «Torniamo sempre allo stesso discorso di mettere partite su partite. O si cambiano le restrizioni sui giocatori in rosa... Chi non ha un vivaio che fa Noi non abbiamo giocatori dalle giovanili. Se dobbiamo fa x.com