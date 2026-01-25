Durante l'intervista a “Verissimo” del 24 gennaio, Donatella Rettore ha condiviso la sua lunga storia d’amore con Claudio Filacchioni, durata 49 anni. La cantante ha raccontato di aver pensato, insieme al marito, di partecipare a Temptation Island, ma ha anche scherzato sulla risposta di Maria De Filippi, sottolineando l’importanza di un legame duraturo e autentico.

Donatella Rettore è stata ospite ieri, 24 gennaio, a “ Verissimo ” e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha raccontato della sua storia d’amore con Claudio Filacchioni che dura da 49 anni: “Dopo 49 anni insieme come potrei fare a meno di lui?”. Poi un aneddoto curioso: “ Ho chiesto a Maria De Filippi di invitarci a Temptation Island. Lei mi ha detto: ‘Da quanto tempo state insieme? 49 anni? No, non è valido vincereste voi'”. Durante i 49 anni di vita insieme ci sono stati anche momenti di discussioni e tensione: “Nel momento in cui sono stanca, mi sto riposando, lui se ne esce sempre con cose di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Maria De Filippi mi ha detto: ‘State insieme da 49 anni? No, non è valido’. Io e mio marito volevamo andare a Temptation Island”: lo rivela Donatella Rettore

Leggi anche: Temptation Island, Francesca Fagnani confessa che vorrebbe condurre il programma di Maria De Filippi

“‘Ok il prezzo è giusto!’ Ci piacerebbe. Temptation Island il nostro reality più forte. Va bene anche in Spagna, ma loro non hanno Maria De Filippi”Temptation Island, il reality più amato del nostro panorama televisivo, continua a conquistare il pubblico anche in Spagna, dimostrando la sua forza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ad Amici la lite tra Anna Pettinelli e Opi, De Filippi interviene: Fossi in lui, mi sentirei presa per il cu*; Amici, De Filippi gela Pettinelli: Presa per il cu*o, le cose non sono andate così. Il video della lite; Rettore e i 49 anni d'amore con Claudio: Ho chiesto a Maria De Filippi di invitarci a Temptation Island; Alessandra Amoroso a C’è posta per te: la prima visita da neomamma di Penelope a nonna Maria De Filippi.

Pierpaolo eliminato da Amici di Maria De Filippi. Veronica Peparini commossa lo annuncia al suo ballerino e critica Emanuel Lo: Ti ha sminuitoIl ballerino 18enne lascia la scuola dopo lo scontro tra i professori. La coreografa: La responsabilità è loro, non mia ... ilfattoquotidiano.it

''E’ stato difficile'': Maria De Filippi nuova inviata di Striscia la Notizia con Tina Cipollari e Giovannino, guardaAntonio Ricci torna in onda col suo tg satirico e si prende la prima serata, con uno share del 18,6%. Tante le novità, una su tutte: Maria De Filippi debutta come nuova inviata di Striscia la Notizia. gossip.it

“Glielo ha detto all’orecchio”. C’è posta per te, l’abbraccio tra Maria De Filippi e Alessandra Amoroso, poi le parole sottovoce su Penelope. Fan commossi (VIDEO) - facebook.com facebook

Amici cambia orario di domenica, perché il programma di Maria De Filippi si accorcia x.com