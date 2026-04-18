L'Avis ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitando le persone a considerare il dono di sangue come un gesto quotidiano che può essere integrato nelle azioni di tutti i giorni. Nel messaggio si sottolinea come, anche attraverso gesti semplici come pagare il parcheggio o salire sui mezzi pubblici, si possa contribuire a sensibilizzare sulla donazione. La campagna si concentra sulla presenza di messaggi informativi sui bus e sui ticket della sosta.

In città la donazione di sangue passa dai gesti più semplici, come pagare il parcheggio o salire su un autobus. Avis Forlì e Forlì Mobilità Integrata (Fmi) hanno sottoscritto una convenzione che prevede l’inserimento del logo dell’associazione e di un messaggio di sensibilizzazione proprio sopra i ticket di sosta emessi dai parchimetri: l’iniziativa durerà sei mesi nel corso del 2026, nel 90° anniversario della fondazione. "Abbiamo scelto di mettere a disposizione uno strumento semplice e di utilizzo quotidiano, convinti che proprio attraverso i piccoli gesti si possa veicolare un messaggio di straordinaria importanza sociale", sottolinea Francesco Maria Caponetto, amministratore di Fmi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio dell’Avis. Appello al dono sui bus e sui ticket della sosta

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