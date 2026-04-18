il mercato cresce a doppia cifra

Nel primo trimestre del 2026, il mercato nazionale delle due ruote a motore registra una crescita a due cifre. Dati ufficiali mostrano un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando un trend di sviluppo continuo. Questa performance positivo coinvolge diversi settori della filiera, che si preparano a affrontare i prossimi mesi con fiducia.

Il mercato nazionale delle due ruote a motore archivia il primo trimestre del 2026 con un bilancio estremamente positivo, consolidando una crescita a doppia cifra che infonde ottimismo in tutta la filiera. Secondo i dati forniti da ANCMA, i primi tre mesi dell’anno si chiudono con 84.788 veicoli immatricolati (+14,77%), trainati da un mese di marzo particolarmente dinamico che ha segnato un incremento del 22,31%. Il dato più evidente emerge dalla composizione delle vendite. Il segmento degli scooter si conferma la vera locomotiva del mercato con 46.386 unità (+14,65%). A marzo, la predominanza è stata totale: le prime quindici posizioni della classifica sono occupate esclusivamente da scooter, con la famiglia Honda SH a fare da padrona assoluta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Creactives Group cresce a doppia cifra con l’AI

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