Ancora Douvikas | terzo bonus in quattro partite e gol in doppia cifra per il greco

L’attaccante del Como ha segnato il suo terzo bonus in quattro partite e ha raggiunto la doppia cifra di gol. Nel match contro la Roma, ha realizzato la rete del pareggio, contribuendo al risultato finale di 2 a 1 a favore della squadra di Fabregas. La partita si è svolta ieri, con il gol del giocatore greco che ha segnato al 65°.

Tasos Douvikas ha raggiunto quota dieci gol in campionato. Il greco non poteva scegliere partita migliore per arrivare in doppia cifra: è stata la sua rete, infatti, che ha permesso al Como di agguantare il momentaneo pareggio nella sfida Champions contro la Roma, terminata 2 a 1 in favore della squadra di Fabregas. Il classe '99 è stato bravo a sfruttare al meglio l'assist ricevuto da Valle, battendo Svilar con un tiro sul primo palo. È un periodo positivo per il numero 11 biancoblù, che ha ottenuto tre bonus nelle ultime quattro partite, ovvero i gol contro Roma e Lecce e l'assist fornito nel match con la Juventus. Sono undici le partecipazioni al gol totali per il greco, autore fin qui di una stagione di alto livello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancora Douvikas: terzo bonus in quattro partite e gol in doppia cifra per il greco Articoli correlati Leggi anche: Budimir punta ancora alla doppia cifra Leggi anche: LUCCHESE - CANNONIERI. Balzo in avanti del bomber Riad. E’ al terzo posto: verso la doppia cifra