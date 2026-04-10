MASCHIO GASPARDO cresce a doppia cifra in un anno difficile per il settore

Il Gruppo MASCHIO GASPARDO S.p.A., azienda italiana specializzata nella produzione di attrezzature, ha registrato un aumento delle vendite a due cifre nell’ultimo anno. Questo risultato si è verificato nonostante le sfide di un settore che ha attraversato un periodo difficile. La crescita riguarda sia il mercato domestico sia quello internazionale, con un incremento nelle esportazioni. La società ha confermato l’andamento positivo nel bilancio annuale pubblicato di recente.

Il Gruppo MASCHIO GASPARDO S.p.A., multinazionale italiana leader nella produzione di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, la protezione delle colture, la manutenzione del verde e la fienagione, ha presentato i dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, registrando ricavi delle vendite pari a 390 milioni di euro, in crescita di circa il 12% rispetto all'anno precedente. Un risultato in controtendenza rispetto al settore globale delle macchine agricole, che nel 2025 ha visto i principali produttori internazionali quotati registrare cali di fatturato anche a doppia cifra. Risultati finanziari: crescita solida e struttura patrimoniale rafforzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - MASCHIO GASPARDO cresce a doppia cifra in un anno difficile per il settore Qualcomm utili record e carenza di memoria compromettono le previsioni per un anno difficile del settoreQuesto paragrafo introduttivo sintetizza i riflessi principali dei risultati di Qualcomm per il primo trimestre dell’anno fiscale 2026, l’andamento... Leggi anche: Ancora Douvikas: terzo bonus in quattro partite e gol in doppia cifra per il greco Temi più discussi: Agricoltura, Maschio Gaspardo cresce e si rafforza in India e Usa; MASCHIO GASPARDO cresce a doppia cifra in un anno difficile per il settore; Maschio Gaspardo in crescita, chiude l'anno a 390 milioni di euro: Cerchiamo partner in Brasile; Maschio Gaspardo: ricavi a 390 milioni, +12% nel 2025. MASCHIO GASPARDO cresce a doppia cifra in un anno difficile per il settoreIl Gruppo MASCHIO GASPARDO S.p.A., multinazionale italiana leader nella produzione di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la fertilizzazione, la protezione delle colture, la manute ... ilgiornale.it Agricoltura, Maschio Gaspardo cresce e si rafforza in India e UsaUn anno con ricavi in crescita del 12% per l’azienda veneta - Presidente Maschio: «A settembre la prima macchina progettata e prodotta negli Stati Uniti» ... ilsole24ore.com John Deere 6130R e Maschio Gaspardo Chrono a Villagana (BS) #NewsAgricoltura - facebook.com facebook