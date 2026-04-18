Nel 2006, una nota showgirl si è sposata con un imprenditore. Il matrimonio è durato circa due anni, fino al 2008, quando è terminato con una separazione. La donna ha dichiarato pubblicamente di desiderare diventare madre. La relazione con il marito, considerato l’unico con cui è arrivata al matrimonio, è stata caratterizzata anche da un aborto spontaneo, di cui ha parlato in modo aperto.

Nel 2006 Laura Freddi ha sposato Claudio Casavecchia dal quale si è separata nel 2008. Laura Freddi non ha mai nascosto di voler diventare mamma e Claudio Casavvecchia, l’unico uomo con cui è arrivata al matrimonio, sembrava essere la persona giusta. La gravidanza, però, non è andata come si sarebbe aspettata arrivando a gettarla nello sconforto più totale: “ Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha raccontato in un’intervista -. Mi ha distrutto. È crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più avere figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Tra una lite e l’altra ci siamo lasciati “.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il matrimonio lampo di Laura Freddi con l’ex marito Claudio Casavecchia: “L’aborto ci ha distrutto”

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