Bonaccorti l’ex marito Del Piave | L’aborto ci ha segnato ma l’abbiamo superato insieme

Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, ha parlato della loro relazione ricordando che è stato un grande amore. Durante una trasmissione televisiva, ha menzionato come l’aborto subito in passato abbia lasciato un segno, ma ha aggiunto che insieme sono riusciti a superarlo. La conduttrice è deceduta ieri all’età di 76 anni.

(Adnkronos) – "È stato davvero un grande amore il nostro". Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, ha ricordato in collegamento con La volta buona, il rapporto vissuto con la conduttrice scomparsa ieri all'età di 76 anni. Del Piave e Bonaccorti sono stati insieme per circa 5 anni: "Dopo 3 mesi ci siamo sposati a Las Vegas. Eravamo due persone libere, ci somigliavamo molto", ha raccontato direttamente dalla clinica Ars Medica a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Del Piave ha poi sottolineato il ricordo che Bonaccorti lascia a chi l'ha conosciuta: "Lei ha lasciato una scia di stima di amore di affetto per la grande umanità che aveva". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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