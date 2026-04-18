Venerdì 17 aprile, all'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, è deceduta l’attrice e modella francese Nadia Farès, all’età di 57 anni. La sua morte è avvenuta dopo un malore occorso in piscina, che ha portato a un coma e, successivamente, al decesso. Farès era nota per il suo ruolo nella serie televisiva “I fiumi di porpora”.

Si è spenta venerdì 17 aprile all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi l’attrice e modella francese Nadia Farès, all’età di 57 anni. A darne notizia sono state le figlie dell’attrice, che era ricoverata in condizioni gravissime da sabato 11 aprile, quando era stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina di un esclusivo club sportivo della capitale francese. Secondo le prime ricostruzioni, Nadia Fares si stava allenando con pinne e tavoletta nella piscina del club Blanche quando avrebbe avuto un malore improvviso che l’ha portata sul fondo della vasca, dove è rimasta per alcuni minuti senza sensi. A notare la scena sono stati due nuotatori che sono intervenuti immediatamente riportandola in superficie e avviando le manovre di primo soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il malore in piscina, il coma e la fine: Nadia Farès de I fiumi di porpora muore a 57 anni

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It is with great sadness that we learned of the death of Nadia Farès this night. Rest in Peace. Have a flight of the Angels amight your rest. facebook

Morta l'attrice Nadia Farès: Aveva 57 anni, in coma da sabato scorso dopo un incidente in piscina x.com