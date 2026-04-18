Il commissario tecnico della nazionale femminile di calcio della Romania è stato colto da un malore e trasportato in ospedale. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i membri dello staff e i tifosi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute. La squadra sta monitorando la situazione e si trova in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Paura per il commissario tecnico della nazionale di calcio femminile della Romania Massimo Pedrazzini, colto da malore a poche ore dal fischio di inizio del match tra le sue ragazze e la compagine cipriota: un episodio, quello accaduto all’allenatore italiano, che ha scosso l’opinione pubblica locale, essendo ancora fresco il ricordo della morte di Mircea Lucescu, avvenuta a seguito di un malessere patito durante la preparazione dell’amichevole contro la Slovacchia. Stando alle scarne notizie riportate dalla stampa romena, Pedrazzini avrebbe accusato un forte capogiro, che ha spinto i suoi collaboratori a chiamare un' ambulanza: il c.t. è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure del caso ed essere sottoposto ai dovuti accertamenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il malore e la corsa in ospedale, paura per il ct italiano della Romania Pedrazzini: come sta il tecnico

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