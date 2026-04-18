Il M5S fa i conti in tasca a Galvagno | in tre anni erogati il triplo di contributi di Miccichè
Negli ultimi tre anni, la presidenza dell'Assemblea regionale ha distribuito circa 7,8 milioni di euro in contributi. La cifra rappresenta il triplo di quanto ricevuto in quel periodo dal precedente presidente dell’ente. Una parte considerevole di questa somma è stata assegnata attraverso fondi pubblici gestiti dall'ufficio di Galvagno, che ha visto un aumento significativo di risorse rispetto agli anni passati. La questione è stata sollevata dal Movimento 5 Stelle, che ha evidenziato questa differenza nei contributi erogati.
Sette milioni e 800 mila euro in soli tre anni: sono i contributi erogati dalla presidenza dell'Ars, targata Gaetano Galvagno, nel triennio 2023-2025 a 2.700 tra associazioni, Comuni, parrocchie e scuole: il triplo di quelli distribuiti nello stesso arco temporale della scorsa legislatura sotto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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