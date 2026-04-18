Il M5S fa i conti in tasca a Galvagno | in tre anni erogati il triplo di contributi di Miccichè

Negli ultimi tre anni, la presidenza dell'Assemblea regionale ha distribuito circa 7,8 milioni di euro in contributi. La cifra rappresenta il triplo di quanto ricevuto in quel periodo dal precedente presidente dell’ente. Una parte considerevole di questa somma è stata assegnata attraverso fondi pubblici gestiti dall'ufficio di Galvagno, che ha visto un aumento significativo di risorse rispetto agli anni passati. La questione è stata sollevata dal Movimento 5 Stelle, che ha evidenziato questa differenza nei contributi erogati.