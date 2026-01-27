Ddl per interventi urgenti emendamenti a firma di Marano M5s | 40 milioni di contributi a fondo perduto a famiglie e imprese

Il Ddl 1067 propone 40 milioni di euro in contributi a fondo perduto per famiglie e imprese della Sicilia colpite dal ciclone Harry. L’obiettivo è sostenere chi ha subito danni a causa di eventi meteo estremi, offrendo un aiuto concreto per la ripresa economica e sociale della regione. Gli emendamenti firmati dal deputato Marano intendono facilitare il recupero delle zone più colpite.

“Contributi a fondo perduto per le famiglie e le imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. È questo il cuore dei due emendamenti aggiuntivi al ddl 1067 che portano la mia firma e che intendono mettere a disposizione dei cittadini gravemente danneggiati dagli eventi meteo della scorsa settimana.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Harry Ciclone Valorizzazione centro storico, in arrivo contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati alle imprese: convegno il 18 novembre ad Agropoli Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Harry Ciclone Argomenti discussi: Il ciclone Harry stravolge i programmi dell'Ars, il ddl per gli interventi urgenti adesso è la priorità; I lavori parlamentari della settimana dal 26 al 31 gennaio; Armi a scuola e violenza, Meloni: Ci stiamo lavorando. Sanzioni per i genitori da 200 a 1.000 euro, metaldetector nelle scuole a rischio e misure per minori stranieri; (ACON) CR FVG. IL 2/2 ARRIVA IN AULA IL DDL URGENTE SUI MEDICI IN QUIESCENZA. Il ciclone Harry stravolge i programmi dell’Ars, il ddl per gli interventi urgenti adesso è la prioritàMentre proseguono le polemiche per i fondi stanziati da Roma, l'Ars accoglie il ddl Interventi urgenti per fronteggiare i danni causati da eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 ... ilsicilia.it Seduta straordinaria a Sala d’Ercole, nel ddl interventi urgenti fondi anche per i danni a pesca e agricolturaL’Ars procede a passo spedito per sbloccare i fondi da destinare ai Comuni falcidiati dal ciclone Harry. Tra le mura di Palazzo dei Normanni i lavori sono iniziati di prima mattina in II Commissione ... ilsicilia.it Il DDL delega approvato martedì dal Consiglio dei ministri è l’ennesimo tentativo di distogliere l’attenzione dai fallimenti del Governo https://www.cgil.it/ufficio-stampa/sanita-cgil-facile-riorganizzare-cio-che-gia-funziona-e-abbandonare-interventi-necessari-d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.