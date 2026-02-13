Centrodestra ad Avellino confronto serrato su nomi e strategia | la coalizione punta a un progetto condiviso

Il centrodestra ad Avellino si è riunito nel pomeriggio presso la sede di Fratelli d’Italia, perché i partiti vogliono decidere i nomi e le strategie per le prossime elezioni. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno discusso intensamente sulle candidature e su come unire le forze per presentarsi compatti alle urne. Al tavolo hanno partecipato i leader delle principali forze di coalizione, tra cui anche Forza Italia e Lega, che hanno portato proposte diverse ma vogliono trovare un accordo comune. La discussione si è concentrata anche su come coinvolgere i cittadini e rafforzare il sostegno alla lista unitaria.

Avellino – Si è svolto nel pomeriggio, presso la sede del Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Avellino, il tavolo del centrodestra convocato per fare il punto sulle prossime scadenze elettorali. Nelle prossime ore, i vertici provinciali procederanno a un confronto con tali figure, riferendo poi al tavolo, riunitosi per la terza volta. All'incontro hanno preso parte, per Fratelli d'Italia, l'onorevole Gianfranco Rotondi, il consigliere regionale Ettore Zecchino e il presidente provinciale Ines Fruncillo; per Forza Italia, il segretario provinciale e il consigliere regionale Livio Petitto; per la Lega, il commissario provinciale Luigi Barone; per Noi Moderati, il commissario provinciale Antonella Pecchia; per l'Unione di Centro, il segretario provinciale avvocato Gennaro Romei; per la Democrazia Cristiana, con Rotondi, l'onorevole Franco De Luca.

