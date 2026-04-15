Una delle serie più seguite al mondo torna a far parlare di sé grazie alle voci sulla possibile presenza di uno dei personaggi più amati. L’attrice che interpreta il ruolo ha rilasciato dichiarazioni sul futuro del suo personaggio, alimentando le discussioni tra i fan sui social media. La serie, che ha riscosso grande successo sin dalla prima stagione, continua a mantenere alta l’attenzione anche tra coloro che si sono affezionati alle storie iniziali.

Bridgerton continua a essere uno dei fenomeni televisivi più seguiti al mondo, ma dietro le nuove stagioni si accende anche la nostalgia dei fan per i personaggi originali. Tra questi spicca Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor, protagonista assoluta della prima stagione che ha debuttato nel 2020 su Netflix insieme alla storia d’amore con Simon Basset. Con il passare delle stagioni, però, il suo ruolo è diventato sempre più sporadico, lasciando spazio alle nuove vicende dei fratelli Bridgerton. Oggi la quinta stagione della serie è in fase di produzione e l’attesa del pubblico è altissima, anche per capire se volti storici potranno tornare a fare capolino nel racconto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bridgerton e il ritorno che i fan vogliono: Phoebe Dynevor parla del futuro del suo personaggio (e i social impazziscono)

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