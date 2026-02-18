Il ritorno del collezionismo | dai Pokémon alle Olimpiadi ecco perché tutti vogliono collezionare qualcosa

Il ritorno del collezionismo, causato dalla crescente voglia di connettersi e di rivivere emozioni passate, sta coinvolgendo tutte le età. Dai Pokémon alle figurine delle Olimpiadi, sempre più persone cercano oggetti che rappresentino ricordi e passioni. La pandemia ha accelerato questa tendenza, spingendo molti a riempire il tempo libero con acquisti di memorabilia. Ora, il collezionismo diventa un modo per affermare la propria identità e condividere interessi con altri appassionati. Questa rincorsa ai ricordi si manifesta anche attraverso eventi e fiere dedicate.

Il collezionismo, oggi, non è più un gesto privato confinato alla dimensione quasi intima dell'accumulo, né una mania eccentrica attribuibile a personalità nostalgiche o ossessive, ma è diventato una vera e propria architettura culturale dentro cui si muovono intere generazioni, un'infrastruttura simbolica che permette di costruire appartenenza, di riconoscersi in una comunità e, soprattutto, di dare forma tangibile a un'identità che nel mondo digitale rischia di rimanere fluida, intermittente, perfino impalpabile. Non si colleziona più per possedere un oggetto raro nel senso tradizionale del termine, ma per aderire a un linguaggio condiviso, per entrare in una conversazione che attraversa piattaforme, città, continenti, e che trova nell'oggetto il suo punto di condensazione materiale; l'oggetto, in questo senso, è la superficie visibile di un sistema molto più complesso fatto di rituali, attese, scambi, storytelling e micro-gerarchie sociali che trasformano un semplice acquisto in un atto identitario.