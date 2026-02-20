Il Viminale dovrà risarcire oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero di un palazzo di Roma

Il Viminale dovrà pagare oltre 21 milioni di euro per non aver sgomberato lo stabile di Spin Time a Roma, occupato nel 2013 da un movimento per il diritto all’abitare. La decisione arriva dopo anni di attese e proteste, mentre l’edificio di dieci piani rimane sotto occupazione. Il mancato intervento ha portato a un impegno economico considerevole, che ora il ministero dovrà affrontare. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla gestione degli immobili pubblici occupati.

Il ministero dell’Interno è stato condannato a risarcire oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero di Spin Time, palazzo di 10 piani e 21 mila metri quadrati nel rione Esquilino di Roma, occupato nel 2013 dal movimento per il diritto all’abitare Action. Lo riporta Adnkronos. A stabilire il risarcimento è stata la seconda sezione civile del Tribunale di Roma, dopo la causa intentata da InvestiRE Sgr. L’edificio occupato un tempo era la sede dell’Inpdap. L’edificio occupato, che si trova in via Santa Croce in Gerusalemme (non lontano dalla stazione Termini), in passato è stato sede dell’Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica ( Inpdap ), poi confluito nell’Inps.🔗 Leggi su Lettera43.it

