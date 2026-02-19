Metro 1 i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni di euro del Ministero dei Trasporti
La seconda commissione Trasporti ha visitato i cantieri del prolungamento della Metro 1, che si estende verso Collegno e Rivoli. I lavori procedono, ma mancano ancora circa 200 milioni di euro dal Ministero dei Trasporti per completare il progetto. I tecnici hanno mostrato le aree di scavo e le nuove stazioni in costruzione, evidenziando le sfide di finanziamento. La mancanza di fondi rischia di rallentare i lavori già avviati, lasciando in sospeso l’ampliamento della metropolitana. La questione rimane aperta in vista delle prossime decisioni.
"Alle attuali condizioni" apertura a fine 2027. Dodici treni ancora da acquistare: M5s ed Avs strillano Salvini La II commissione, quella dei Trasporti, presieduta dal forzista Mauro Fava, ha visitato i cantieri della metropolitana 1, quelli relativi all'atteso prolungamento della linea verso Collegno e Rivoli. Ieri, 18 febbraio, alla stazione Collegno Centro, oltre il presidente Fava, si sono presentati i consiglieri regionali Paola Antonetto, Marina Bordese e Roberto Ravello di Fratelli d'Italia, Gianna Pentenero, Monica Canalis, Nadia Conticelli e Laura Pompeo del Partito democratico, Sarah Disabato e Alberto Unia del Movimento 5 stelle (M5s).
Metro 1, i lavori per il prolungamento vanno avanti ma mancano i 200 milioni del Ministero dei Trasporti per i treniIl prolungamento della Metro 1 continua, ma senza i 200 milioni di euro promessi dal Ministero dei Trasporti i treni non arrivano.
