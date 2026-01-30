Rapinano l' Upim di corso Buenos Aires | arrestati mentre cercano di scappare

Due uomini sono stati fermati mentre tentavano di scappare dall'Upim di corso Buenos Aires, a Milano. Avevano con sé circa 150 euro di merce non pagata e sono stati arrestati sul posto. La rapina è avvenuta questa mattina, e subito sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato i ladri prima che potessero dileguarsi. La merce rubata è stata restituita al negozio.

Cercavano di uscire dall'Upim di corso Buenos Aires, a Milano, con circa 150 euro di merce non pagata. Sono stati arrestati per tentata rapina perché hanno avuto una colluttazione con l'addetto alla sicurezza che cercava di fermarli. In manette sono finiti due ragazzi romeni di 25 e 22 anni. Sono stati fermati dagli agenti delle volanti attorno alle 14 di giovedì, mentre cercavano di fuggire dal grande negozio. La merce è stata recuperata e restituita. E i due saranno processati con rito per direttissima.

