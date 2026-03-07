Pm | archiviare l’inchiesta sui morti di Covid al Trivulzio

Il pubblico ministero ha deciso di archiviare l'inchiesta sui decessi causati dal Covid-19 al Pio Albergo Trivulzio, istituto milanese dedicato agli anziani. L'indagine riguardava i casi di morte verificatisi nel periodo della prima ondata della pandemia e aveva coinvolto diverse figure legate alla gestione della struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori approfondimenti pubblici.

