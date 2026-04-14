Nadia Farès è in coma farmacologico L’attrice ha avuto un grave incidente nella piscina della palestra e poi è stata ricoverata in ospedale

L’attrice francese è stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente avvenuto nella piscina di una palestra. Dopo l’incidente, è stata sottoposta a coma farmacologico. La notizia ha suscitato preoccupazione nel settore cinematografico francese, che monitora con attenzione le condizioni di salute dell’attrice. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente o sulla sua prognosi.

Il mondo del cinema francese è in apprensione. Nadia Farès è stata ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente in una piscina. Nota per i suoi ruoli in “The Crimson Rivers” e “Tell Me Yes”, l’attrice 57enne è stata trovata priva di sensi sabato 11 aprile. Ricoverata in ospedale, oggi risulta ancora in coma farmacologico. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta dopo che l’attrice Nadia Farès è stata trovata priva di sensi sabato in una piscina del complesso sportivo Blanche di Parigi, come riporta Le Parisien. Salvata da un nuotatore che l’ha tirata fuori dall’acqua, l’attrice 57enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière dove, dopo essere stata stabilizzata, i medici hanno stabilito che si trova in coma farmacologico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nadia Farès è in coma farmacologico. L’attrice ha avuto un grave incidente nella piscina della palestra e poi è stata ricoverata in ospedale Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di ParigiL'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile. “Ha bruciato il rosso e le è piombato addosso”: paura per Tori Spelling, l’attrice di Beverly Hills 90210 ricoverata in ospedale con sette bambini dopo un grave incidente stradaleMomenti di grande paura per Tori Spelling, la celebre attrice californiana nota al grande pubblico per aver interpretato Donna Martin nell’iconica...