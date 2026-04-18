Il giallo delle impronte sulla bara Il vaso di Pandora sta per essere scoperchiato la soffiata
Le impronte trovate sulla bara di Pamela Genini stanno attirando l'attenzione degli investigatori, che cercano di capire a chi possano appartenere. La scoperta arriva a pochi giorni dalla tragica uccisione della giovane bergamasca, avvenuta a Milano, dove è stata colpita dal suo compagno con più di 70 coltellate. La vicenda sta suscitando grande attenzione nel dibattito pubblico e tra gli inquirenti.
A chi appartengono le impronte trovate sulla bara di Pamela Genini? È questa la domanda che gli investigatori si fanno a pochi giorni dall'orribile sfregio fatto alla giovane bergamasca uccisa a Milano dal compagno con oltre 70 coltellate. Sulla bara profanata della ragazza infatti sarebbero state ritrovate tre impronte, due in corrispondenza dei piedi e una della testa. Tracce che al momento non avrebbero trovato una corrispondenza e su cui gli uomini delle forze dell'ordine stanno lavorando. Come ricostruito da Quarto Grado le indagini si muovono in diverse direzioni e sarebbe stato interrogato per quasi 12 ore l'amico di Pamela Francesco Dolci, intercettato dai giornalisti all'uscita dal comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo.🔗 Leggi su Iltempo.it
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