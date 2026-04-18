Le impronte trovate sulla bara di Pamela Genini stanno attirando l'attenzione degli investigatori, che cercano di capire a chi possano appartenere. La scoperta arriva a pochi giorni dalla tragica uccisione della giovane bergamasca, avvenuta a Milano, dove è stata colpita dal suo compagno con più di 70 coltellate. La vicenda sta suscitando grande attenzione nel dibattito pubblico e tra gli inquirenti.

A chi appartengono le impronte trovate sulla bara di Pamela Genini? È questa la domanda che gli investigatori si fanno a pochi giorni dall'orribile sfregio fatto alla giovane bergamasca uccisa a Milano dal compagno con oltre 70 coltellate. Sulla bara profanata della ragazza infatti sarebbero state ritrovate tre impronte, due in corrispondenza dei piedi e una della testa. Tracce che al momento non avrebbero trovato una corrispondenza e su cui gli uomini delle forze dell'ordine stanno lavorando. Come ricostruito da Quarto Grado le indagini si muovono in diverse direzioni e sarebbe stato interrogato per quasi 12 ore l'amico di Pamela Francesco Dolci, intercettato dai giornalisti all'uscita dal comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il giallo delle impronte sulla bara. “Il vaso di Pandora sta per essere scoperchiato”, la soffiata

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