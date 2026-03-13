Il vaso di Pandora | mille studenti protagonisti di un confronto con istituzioni e società civile

Quasi mille studenti provenienti da diversi istituti scolastici del territorio hanno partecipato all’iniziativa intitolata “Il Vaso di Pandora – I giovani e il coraggio della partecipazione per un futuro migliore”. L’evento si è svolto in un auditorium affollato, promossa dalla Cisl Città metropolitana di Reggio, e ha visto i giovani confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni e della società civile.

Incontro alla Scuola allievi carabinieri, promosso dalla Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria insieme al comando provinciale dell’Arma La presenza di numerose rappresentanze delle istituzioni scolastiche del territorio rende ancora più importante il senso e il valore dell’iniziativa". "È fondamentale fare squadra affinché la scuola non resti sola nell’affrontare temi così rilevanti per la crescita dei giovani – ha sottolineato –. Le istituzioni, il mondo della scuola, il terzo settore e le organizzazioni sindacali devono operare insieme come una vera comunità educante, capace di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di formazione. Solo attraverso questa collaborazione è possibile costruire una scuola pienamente costituzionalmente orientata, che contribuisca a formare cittadini consapevoli e responsabili". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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