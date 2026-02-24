Scrivere canzoni è il mio vaso di Pandora chiacchiere in musica con Olivia XX

“Scrivere le canzoni è il mio vaso di Pandora, mi porta a guardare cose che preferirei tenere dentro. Quando sto male invece evito di scrivere, evito proprio di ascoltare musica”. Quella con Olivia XX (nome d’arte di Arianna Silveri) è stata più di una chiacchierata in musica. Più che altro è stato un viaggio alla scoperta di una cantautrice che riesce a mettere in musica emozioni e riflessioni, quotidianità e desideri. Originaria di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, da qualche anno ha scelto Terni come sua seconda casa. E da qualche settimana è “fuori” il suo nuovo album. Si intitola “Fuori di me”, è stato prodotto da Musa Factory e contiene otto tracce. È disponibile in tutti i digital store ma anche in versione fisica in formato Cd. Abbiamo parlato di questo e di altro: la nostra VIDEO INTERVISTA “In Campania un ottimo risultato spendendo nulla. Ho due anni per arrivare al due per cento ed entrare in Parlamento” Stadio-clinica, Stefano Bandecchi: “A marzo i terreni alla Ternana, la società rossoverde deve restituire due milioni a Unicusano per il salvataggio delle Fere” Terni, Stefano Bandecchi: "Paolo Tagliavento vicesindaco. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

