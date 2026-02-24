Scrivere canzoni è il mio vaso di Pandora chiacchiere in musica con Olivia XX

Da ternitoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Scrivere le canzoni è il mio vaso di Pandora, mi porta a guardare cose che preferirei tenere dentro. Quando sto male invece evito di scrivere, evito proprio di ascoltare musica". Quella con Olivia XX (nome d'arte di Arianna Silveri) è stata più di una chiacchierata in musica. Più che altro è stato un viaggio alla scoperta di una cantautrice che riesce a mettere in musica emozioni e riflessioni, quotidianità e desideri. Originaria di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, da qualche anno ha scelto Terni come sua seconda casa. E da qualche settimana è "fuori" il suo nuovo album. Si intitola "Fuori di me", è stato prodotto da Musa Factory e contiene otto tracce. È disponibile in tutti i digital store ma anche in versione fisica in formato Cd. Abbiamo parlato di questo e di altro: la nostra VIDEO INTERVISTA

Olivia XX torna con il singolo Scotto, un flusso di coscienza tagliente e sinceroOlivia XX torna con il singolo Scotto, un brano che mette in luce il suo stile autentico e diretto.

Tappa a Terni per Olivia XX con il tour di presentazione del nuovo album "Fuori di Me"Venerdì sera Olivia XX ha portato il suo tour a Terni.

