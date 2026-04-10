Auto finita in un laghetto a Nerviano cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco | era nell' abitacolo

A Nerviano, in provincia di Milano, un'auto è finita sommersa in un laghetto locale. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto il veicolo dall’acqua. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto il corpo di un uomo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sulla presenza del veicolo nel laghetto. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle cause e sui dettagli della vicenda.

A Nerviano, in provincia di Milano, nella mattina di venerdì 10 aprile i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di una persona, al momento non ancora identificata, all’interno di un’auto finita nelle acque di un laghetto della zona. Sul posto si sono recati anche i sommozzatori per escludere che nell’abitacolo ci siano altre persone. Ignote per ora le cause dell’incidente. Oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento di Rho, sul luogo della tragedia sono intervenuti due mezzi fluviali, il 118 e i carabinieri di Legnano e Nerviano. Nerviano, auto nel laghetto: corpo senza vita trovato nell’abitacolo Il recupero è avvenuto a Nerviano, in via Giovanni XXIII, dove è stata individuata la vettura finita nel laghetto con all’interno il corpo senza vita di una persona. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacolo Uomo trovato morto in un’ auto finita in un laghetto a NervianoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei vigili del fuoco Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo da un’auto... Leggi anche: Auto piomba nel canale e si ribalta: uomo estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco Temi più discussi: Auto finisce in un fossato a Città Sant'Angelo: ferito il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco [FOTO]; Castel d’Ario, auto finisce in un fossato pieno d’acqua: automobilista salvato dai vigili del fuoco; Grigioni, 4 veicoli coinvolti in un incidente; Auto precipita in burrone nel Salernitano: 4 feriti. Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghettoI vigili del fuoco hanno estratto stamani il corpo di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono ora in attesa dell'arrivo dei sommozzatori per escludere che ... ansa.it Auto finita in un laghetto a Nerviano, cadavere di un uomo recuperato dai vigili del fuoco: era nell'abitacoloNerviano, provincia di Milano: rinvenuta auto sommersa dalle acque di un laghetto locale, all'interno il cadavere di una persona ... virgilio.it La drammatica scoperta avvenuta nella mattina di oggi. Sul posto attesi i sommozzatori per verificare la presenza di altre persone nell'auto finita in acqua - facebook.com facebook +++Trovata targa dell'auto finita nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte+++Proseguono le ricerche di Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie. #IoSeguoTgr x.com