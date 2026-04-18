Il gatto sfratta il cane al Green Dog Club | ecco il pic-nic dedicato ai felini

Domenica 19 aprile, sulle rive di un lago privato nella provincia di Milano, si terrà un evento insolito dedicato ai proprietari di gatti e ai loro animali. Si tratta di un pic-nic che si svolgerà in un ambiente tranquillo e naturale, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro tra appassionati e felini. La giornata prevede attività e momenti di socializzazione pensati appositamente per i gatti e i loro padroni.

Zibido San Giacomo (Milano), 18 aprile 2026- Domenica 19 aprile, sulle tranquille rive di un lago privato a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, prenderà vita un evento speciale e fuori dagli schemi: il primo pic-nic pensato per padroni di gatti e per i loro amici felini. Un evento all'aria aperta per costruire comunità, promuovere il benessere felino e dimostrare che anche i gatti possono vivere la natura. Per troppo tempo si è pensato che solo i cani possano accompagnarci nelle esperienze all'aria aperta, tra passeggiate e giornate in natura. Ma chi vive con un gatto sa bene che, con le giuste attenzioni e un po' di abitudine, anche loro possono esplorare il mondo esterno in sicurezza e serenità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il gatto sfratta il cane al Green Dog Club: ecco il pic-nic dedicato ai felini Notizie correlate Pic-nic di Pasquetta nelle al Country Resort il FrassineIl Country Resort il Frassine apre le sue porte per un pic-nic immerso nella natura. Il Pic-nic Senza Plastica al parco Gargasole: spettacoli, giochi e ricicloIn centinaia hanno partecipato, ieri, al Pic-nic Senza Plastica organizzato da Retake al parco Gargasole di Bari.