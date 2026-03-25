Il Resort il Frassine organizza un picnic di Pasquetta aperto dalle 11:00 alle 18:00, offrendo un'opportunità di trascorrere la giornata in un'area verde tra natura e spazi aperti. La struttura accoglie i visitatori per un evento che prevede la possibilità di godere del paesaggio circostante in un ambiente tranquillo, senza strutture o attività specifiche programmate.

Il Country Resort il Frassine apre le sue porte per un pic-nic immerso nella natura. Per chi cerca un'alternativa raffinata alla classica gita fuori porta, il Country Resort Il Frassine propone per il lunedì di Pasquetta un'esperienza originale: dalle 11:00 alle 18:00, i grandi spazi verdi della tenuta faranno da cornice a un picnic pensato per chi desidera staccare la spina senza rinunciare alla qualità.Per l'evento, lo staff del Resort ha ideato dei cestini gourmet con prodotti selezionati del territorio, formaggi locali e salumi di qualità; il tutto sarà accompagnato da un buon calice di vino della tenuta.A due passi da Firenze, il resort offre un 'oasi di pace lontano dal caos cittadino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Pic-nic di Pasquetta nelle al Country Resort il Frassine

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