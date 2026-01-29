Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino Progetto di rigenerazione urbana dal duplice valore

L’amministrazione di Castiglion Fiorentino ha presentato un nuovo progetto per rilanciare il centro storico. Si chiama “Commercio e Territorio – Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino” e punta a fermare lo spopolamento e la crisi commerciale, riqualificando gli spazi e valorizzando le risorse culturali e turistiche della zona. La speranza è di riaccendere la vita nei quartieri più colpiti, attirando di nuovo residenti e visitatori.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Si chiama "Commercio e Territorio – Riaccendere i luoghi di Castiglion Fiorentino" ed è il nuovo progetto dell'amministrazione comunale dal duplice obiettivo: da una parte vuole contrastare il fenomeno dello spopolamento anche quello commerciale e la perdita di vitalità urbana mentre dall'altra vuole valorizzare le risorse culturale e turistiche locali. L'iniziativa, dedicata ad alcune aree del centro storico e delle vie adiacenti, mira a creare un modello innovativo di rigenerazione economica e sociale, capace di restituire centralità ai luoghi di comunità e di rafforzare il tessuto economico attraverso nuove attività commerciali, artigianali, culturali e di servizio.

