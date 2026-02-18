CM Punk Cody Rhodes Drew McIntyre e Randy Orton | il grande wrestling a Torino in primavera

Il nome di CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre e Randy Orton si lega a un evento storico a Torino, dove il wrestling farà il suo debutto con un grande show. La WWE ha annunciato che il 31 maggio e il 1° giugno si terrà il primo Premium Live Event in Italia, tutto nel capoluogo piemontese, con protagonisti alcune delle star più amate. L'evento si svolgerà al Pala Alpitour, attirando fan da tutta Europa. La città si prepara ad accogliere questa occasione unica nel suo genere.

È un giorno storico per i fan italiani della Wwe. Con un videomessaggio sui suoi account social, Triple H (oggi vicepresidente esecutivo della compagnia di wrestling più importante al mondo) ha annunciato che il 31 maggio ci sarà il primo Premium Live Event tutto italiano della storia della Wwe. Era nell'aria, dopo il grande riscontro che aveva avuto la puntata di Friday Night SmackDown del 21 marzo 2025 all'Unipol Arena di Bologna, a 18 anni dal primo storico episodio italiano di Monday Night Raw al Forum di Assago, la puntata in cui Santino Marella si laureò campione Intercontinentale. Stavolta toccherà all'Inalpi Arena di Torino essere il palcoscenico di Clash in Italy, che si svolgerà di domenica.