Il corteo funebre ha attraversato le strade di Massa, con il feretro coperto dal cielo e le persone che si sono radunate per rendere omaggio a Giacomo Bongiorni, ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile. La folla ha accompagnato il passaggio con applausi e canti, mentre il silenzio è stato rotto dai suoni delle canzoni e dagli inni di commozione, in un ultimo saluto alla vittima.

Massa, 18 aprile 2026 – Ripetuti, lunghi, carichi di dolore. Sono gli applausi che hanno accompagnato l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, il 47enne ammazzato nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. Applausi che si sono alzati più volte, dentro e fuori dal Duomo, diventando il filo conduttore di una giornata di dolore collettivo. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacafunerali-bongiorni-os2xe1u9 Il feretro, i fiori, le urla “viva Giacomo”. Un feretro avvolto da fiori bianchi e magliette della Fiorentina, la squadra del cuore di Giacomo. Un feretro che veniva costantemente sollevato al cielo dagli amici, tra gli applausi della folla dalla quale si levavano urla “grande Giacomo”, “viva Giacomo”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il feretro al cielo, gli applausi, le canzoni. “Viva Giacomo”, l’ultimo viaggio tra la sua gente

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