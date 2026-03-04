A Nola si svolge il funerale di un bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore durante il trasporto verso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il feretro viene portato in cattedrale tra applausi e lacrime, mentre la mamma si abbraccia con la direttrice dell’ospedale. È attesa anche la visita di una figura politica.

La città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto verso l’ospedale Monaldi di Napoli. Davanti alla cattedrale centinaia di persone, transenne e volontari della protezione civile per gestire l’afflusso. Il feretro bianco è stato accolto da un lungo applauso e da un silenzio carico di commozione. C’è stato l’abbraccio, per certi versi inatteso, tra la direttrice dell’ospedale Monaldi e mamma Patrizia. Attesa anche per l’arrivo della premier Giorgia Meloni, che ha deciso di partecipare ai funerali in programma nel pomeriggio. Ma più delle autorità e delle telecamere, a colpire è il silenzio della gente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime: abbraccio tra mamma Patrizia e la direttrice del Monaldi, attesa per Meloni

Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Arriva il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime, attesa per MeloniLa città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato...

Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli...

Una raccolta di contenuti su Nola il giorno dell'addio al piccolo....

Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, oggi i funerali. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano; VIDEO | A Nola il muro del pianto per Domenico, fiori e disegni per dire addio al bimbo dal cuore di ghiaccio; Nola, l’esercito in mostra al Vulcano buono con Sicura; Oggi l'addio al piccolo Domenico. A Nola camera ardente alle 11, funerali alle 15. Attesa la premier Meloni.

Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime: abbraccio tra mamma Patrizia e la direttrice del Monaldi, attesa per MeloniLa città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il ... thesocialpost.it

E' il giorno dell'addio, mamme e bimbi in attesa dei funerali di DomenicoE' il giorno del dolore, oggi, per l'addio al piccolo Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. (ANSA) ... ansa.it

Arrivata alle ore 11 nel Duomo di Nola la bara del piccolo Domenico Caliendo, morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito. Il feretro del bimbo è stato portato in spalla dal padre fino al centro della navata sotto gli occhi della mamma Patrizia. #ilmattino facebook

"Il nostro guerriero", folla a Nola per l'addio a Domenico x.com