Il fattore energia spinge gli Usa a rivedere le sanzioni a Mosca Di nuovo
Gli Stati Uniti stanno riconsiderando le sanzioni contro Mosca, influenzati dal settore energetico. Mentre la situazione nel Golfo Persico sembra aver migliorato, le criticità nel sistema di approvvigionamento di energia continuano a influire sull’economia mondiale. La questione rimane centrale per le decisioni politiche e commerciali dei paesi coinvolti.
Nonostante la situazione nel Golfo sembri aver preso una piega positiva, le disfunzioni nel sistema di approvvigionamento energetico pesano ancora sull’economia globale. Non stupisce dunque che Washington abbia prorogato per un altro mese la deroga ( attuata per la prima volta lo scorso marzo ) che consente ad alcuni Paesi di acquistare petrolio russo via mare, nonostante le sanzioni in vigore contro Mosca per la guerra in Ucraina. La decisione del Dipartimento del Tesoro estende fino al 16 maggio la misura che permette la circolazione di greggio caricato su navi entro la data stabilita, seppur con alcune limitazioni (restano infatti escluse le transazioni che coinvolgono Iran, Cuba e Corea del Nord).🔗 Leggi su Formiche.net
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