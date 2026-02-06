Usa | sanzioni a Mosca?Dipende da tavolo

Le sanzioni degli Stati Uniti contro Mosca non sono automatiche. Dipendono da come vanno i colloqui per fermare il conflitto in Ucraina. Se i negoziati si complicano, allora potrebbero arrivare nuove restrizioni. Per ora, tutto resta in bilico.

7.45 Ulteriori sanzioni Usa contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il Segretario al Tesoro Bessent, citato dall'agenzia di stampa Reuters. Parlando di nuove sanzioni alla 'flotta ombra' russa, ha detto: "Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace". Le misure analoghe verso le petrolifere russe Rosneft e Lukoil, ha aggiunto, hanno contribuito a portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il presidente ucraino Zelensky mette in dubbio le convinzioni di Washington, affermando che Putin non desidera la pace e che la risoluzione del conflitto dipende principalmente da sanzioni e pressione occidentale.

