Il Governo ha annunciato le nuove nomine ai vertici di alcune delle principali società controllate dallo Stato, tra cui Leonardo, Enav e Terna. Nel frattempo, la guida di Eni rimane affidata a un dirigente già in carica. Le decisioni riguardano le posizioni di responsabilità all’interno di queste aziende pubbliche, con l’obiettivo di riorganizzare le direzioni e definire i nuovi incarichi.

Il Governo ha deciso le nuove nomine ai vertici di alcune fra le maggiori società partecipate dallo Stato. La principale novità riguarda Leonardo, dove si va verso il cambio della guardia sia per la carica di presidente sia per quella di amministratore delegato. Sarà rinnovata in toto anche la guida di Enav, mentre per Enel – così come aveva fatto, una settimana fa, per Poste Italiane – l’esecutivo ha scelto la linea della continuità assoluta e in Eni l’amministratore delegato Claudio Descalzi resterà in sella per il quinto mandato consecutivo. Resta invece da stabilire il nuovo assetto di governance di Terna, la cui amministratrice delegata uscente Giuseppina Di Foggia passerà alla presidenza proprio di Eni e il cui presidente Igor De Biasio sarà il nuovo a. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il Governo cambia i vertici di Leonardo, Enav e Terna. Descalzi confermato alla guida di Eni

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