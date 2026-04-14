Monti e Cuzzilla per Terna Di Foggia all’Eni Mariani ad di Leonardo Tutte le nuove nomine pubbliche

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso le liste ufficiali per le nomine ai vertici di alcune grandi aziende pubbliche. Tra le nomine annunciate ci sono incarichi di amministratore delegato e membri del consiglio di amministrazione in aziende come Enel, Enav, Eni e Leonardo. Le scelte riguardano figure con esperienze diverse, segnando un mix tra conferme e nuove nomine.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, delineando un quadro che mescola continuità e cambiamento. Al vertice di Terna vanno Pasqualino Monti come amministratore delegato e Stefano Cuzzilla come presidente. Conferme pesanti in Enel ed Eni. Nessuna sorpresa sul fronte dei big energetici. In Enel viene confermata in blocco la governance con Paolo Scaroni presidente e Flavio Cattaneo amministratore delegato. Stessa linea per Eni, dove resta saldo Claudio Descalzi, al suo quinto mandato come ad, mentre la presidenza passa a Giuseppina di Foggia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ringraziato “i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri uscenti per l’impegno profuso”, augurando buon lavoro ai confermati e ai nuovi ingressi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso TernaIl ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo, delineando un...

Mariani alla guida di Leonardo al posto di Cingolani, Di Foggia presidente Eni: tutte le nomine del MefLorenzo Mariani è il manager indicato dal Tesoro come prossimo nuovo amministratore delegato di Leonardo: come preannunciato dalle indiscrezioni...

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Nomine pubbliche: Pasqualino Monti designato da Cdp come nuovo Ad di Terna con Cuzzilla presidente. De Biasio alla guida di Enav x.com