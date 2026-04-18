Il falso mito dei 10mila passi camminare 15 minuti aiuta il cuore

Una recente informazione smentisce il mito secondo cui bisogna percorrere esattamente 10.000 passi al giorno per migliorare la salute del cuore e gestire pressione, colesterolo o glicemia. Secondo uno studio, anche una camminata di 15 minuti può apportare benefici senza dover raggiungere un numero preciso di passi. La convinzione diffusa su questo limite si basa su un'idea errata, senza fondamenti scientifici concreti.

(Adnkronos) – Bisogna davvero camminare 10mila passi al giorno per ottenere effetti benefici su cuore, pressione, colesterolo o glicemia? No, è un falso mito. Il numero dei passi non è un fattore determinante. O, almeno, non è la chiave di tutto. Fare più attività, come evidenziano ormai moltissimi studi, è sicuramente un bonus. Non c'è bisogno però di spingersi fino a quota 10mila per godere di risultati positivi. A demolire la 'leggenda' contribuisce uno studio che ha trovato spazio sugli Annals of Internal Medicine e che ha offerto una differente chiave di lettura sull'utilità del walking. Non è importante solo quanto si cammina ma anche 'come'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum

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