Camminare per il cuore bastano 15 minuti per la salute | lo studio

Uno studio recente rivela che bastano 15 minuti di camminata quotidiana per migliorare diversi aspetti della salute. Camminare, un’attività semplice e accessibile, aiuta a ridurre il rischio di problemi cardiaci, abbassa la pressione sanguigna e regola i livelli di zucchero nel sangue. La ricerca evidenzia come una breve passeggiata possa avere effetti concreti e immediati sul benessere generale. Molti esperti consigliano di integrare questa abitudine nella routine quotidiana per ottenere risultati visibili nel tempo. Basta poco per fare la differenza.

(Adnkronos) – Camminare è l'attività fisica basilare che può produrre benefici sulla salute: dal cuore alla pressione, dalla glicemia al colesterolo. In generale, più si cammina e meglio è. Non contano però solo il numero di passi e il 'quanto'. Sulla salute incide anche il 'come', a giudicare dallo studio pubblicato sugli Annals of Internal.