Nel caso che coinvolge figure pubbliche, la libertà di espressione viene messa alla prova. In questo contesto, il diritto di parola e quello di critica sono fondamentali per garantire un confronto aperto. Si sottolinea come, nel rispetto reciproco e senza toni offensivi, ogni individuo abbia il diritto di esprimere il proprio pensiero. Nessuno può considerarsi superiore agli altri in questa libertà fondamentale.

Nella vicenda Papa-Trump l'elemento più fragile e più importante è la libertà di espressione. In un perimetro di rispetto reciproco e di toni mai offensivi, tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero e nessuno ha più diritto degli altri. E se questo è una critica all'altro ci sarà una replica ma mai una censura, un divieto a esprimere le proprie opinioni. È un principio di civiltà attribuito già a Voltaire: "Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo". Ma qui ci aiuta più Dante con la teoria dei "due soli": il Papa a curare l'animo umano verso la vita eterna e l'imperatore, ma qui si capisce subito chi è, che si occupa invece degli affari terreni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il diritto di parola e quello di critica pilastri pure nel caos

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