Non hai diritto di parola Baby Gang di nuovo in arresto | è accusato del pestaggio della compagna – Il video

Baby Gang, rapper di 24 anni, è stato nuovamente arrestato dalla Procura di Lecco nell’ambito di un’indagine che riguarda diversi reati. L’arresto segue un episodio di violenza contro una compagna, il cui pestaggio è stato ripreso in un video diffuso online. L’artista è stato coinvolto in più procedimenti giudiziari e si trova attualmente in custodia.

Il trapper Baby Gang (24 anni) è stato nuovamente arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco per diversi reati. Tra le accuse principali ci sono maltrattamenti gravi nei confronti della compagna convivente, che avrebbe subito minacce, violenze fisiche e psicologiche, controlli ossessivi e imposizioni (come lasciare il lavoro e isolarsi dai social). In un caso le avrebbe anche provocato la frattura del setto nasale. Le minacce di Baby Gang alla compagna. «Tu non hai manco il diritto di parola » è una delle frasi pronunciate dal trapper contro la ex ed emerse nel corso delle indagini, con 151 pagine del gip di Lecco Gianluca Piantadosi. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Non hai diritto di parola” e le spacca il naso: Baby Gang e le accuse di violenza sulla fidanzataMilano, 17 marzo 2206 – Alle accuse non nuove di detenzione, cessione e porto illegale, ricettazione di armi da fuoco comuni e da guerra, di rapina e...

VIDEO - La baby gang cerca di scappare dopo il pestaggio di via Farini: "Sta arrivando la pattuglia, andiamo via"Dopo il pestaggio ai danni di due ragazzi, inseguiti e picchiati in via Farini, la baby gang cerca di allontanarsi dalle vie del centro storico di...

Lo scandalo che ha distrutto Baby Gang. La verità che nessuno aveva il coraggio di dire.

Tutti gli aggiornamenti su Baby Gang di

Temi più discussi: Baby Gang, il trapper (di nuovo) in carcere: arrestato per armi, rapina e maltrattamenti. Nei guai anche il suo entourage criminale; Le violenze di Baby Gang sulla compagna, 'non hai diritto di parola'; Droga all'Arcella, supertelecamere incastrano la babygang di magrebini; GIOVANI E VIOLENZA: IL CNDDU INVITA A INVESTIRE SU EDUCAZIONE E DIRITTI UMANI.

Non hai diritto di parola e le spacca il naso: Baby Gang e le accuse di violenza sulla fidanzataStando agli atti, la fidanzata era costantemente e quotidianamente isolata, sminuita, mortificata e vessata, ma, al contempo, manipolata e portata a dipendenza affettiva dal compagno ... msn.com

Le violenze di Baby Gang sulla compagna, 'non hai diritto di parola'Un lungo capo di imputazione con le minacce, i pestaggi, le offese, gli insulti e le vessazioni che il trapper Baby Gang, ossia il 24enne Zaccaria Mouhib, avrebbe inflitto alla sua compagna convivent ... ansa.it

I carabinieri di Lecco hanno arrestato di nuovo Zaccaria Mouhib, il trapper noto come Baby Gang - facebook.com facebook

Appena il 4 marzo scorso, Baby Gang era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa, e subito dopo aveva detto: «Adesso basta, solo musica» x.com