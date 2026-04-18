Il debito per la droga e le minacce di morte | 40enne arrestato per estorsione

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola con l’accusa di estorsione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato un conoscente per riscuotere un debito relativo a questioni di droga. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Verbania.

Minacciava un conoscente per riscuotere un debito legato alla droga. Con questa accusa la polizia di frontiera di Domodossola ha arrestato un uomo di 40 anni, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura di Verbania.Prima lo spaccio, poi le.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Minacce di morte per un debito di droga, 48enne arrestato dopo la denuncia di un pusher L’ex lo denuncia per stalking e lui le manda messaggi con minacce di morte: 40enne arrestato a MilanoUn 40enne è stato arrestato per stalking e violenze contro l'ex compagna e i suoi familiari che - secondo l'accusa - avrebbe aggredito e minacciato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Minacce di morte per un debito di droga, 48enne arrestato dopo la denuncia di un pusher; Piano di Sorrento, giovane aggredito per debito di droga: 20enne arrestato; Stalking per un debito di droga: scatta la perquisizione a San Severino, 19enne arrestato; S. Stefano di Camastra, minacce di morte per un debito di droga: arrestato 48enne palermitano. Il debito per la droga e le minacce di morte: 40enne arrestato per estorsioneMinacciava un conoscente per riscuotere un debito legato alla droga. Con questa accusa la polizia di frontiera di Domodossola ha arrestato un uomo di 40 anni, dando esecuzione a un'ordinanza di custod ... novaratoday.it Milano, la Procura chiede tre ergastoli per l'incendio di via Cantoni in cui morirono tre ragazzi cinesi. Il rogo per un debito legato alla droga shabooIl presunto esecutore materiale del rogo, Washi Laroo, 26enne olandese di origini nordafricane, era entrato da un lucernario con una tanica di benzina. La sentenza è prevista entro giugno ... milano.corriere.it Un debito dietro il cambio di gestione facebook Il debito più alto, il tasso di occupazione più basso. Seguiteci per altre meravigliosi risultati della politica economica italiana. x.com